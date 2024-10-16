Львы парка «Тайган» растерзали самую опытную сотрудницу

Несчастный случай со смертельным исходом произошел в Белогорском парке львов «Тайган». Жертвой хищников стала сотрудница парка.
В Следкоме по Республике Крым установили, что 16 октября, утром, женщина зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки. Хищники напали на нее, причинив серьезные травмы, от которых она умерла.
Известно также, что эта сотрудница проработала в парке 18 лет, то есть звери ее знают и тем не менее, что-то спровоцировало их напасть на человека.
С официальным комментарием выступил директор парка Олег Зубков.
«Она была нашим самым опытным сотрудником, которая знала практически все биографии львов и тигров, находящихся в парке. Обучала, инструктировала других сотрудников, как обращаться с хищниками. Сотрудники, которые обнаружили тело, уже не могли оказать никакой помощи, львы ее просто растерзали», — рассказал Олег Зубков.
Как такое могло произойти, до сих пор непонятно. Скорее всего, сыграл человеческий фактор – забывчивость. Во время уборки вольеры должны были быть закрыты.
Все сотрудники и парка «Тайган», и зоопарка «Сказка» скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшей.
По факту гибели работника парка львов «Тайган» в результате нападения хищника возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека. В ходе следствия будет дана соответствующая оценка.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Кристина Ветер