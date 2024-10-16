Львы парка «Тайган» растерзали самую опытную сотрудницу

Несчастный случай со смертельным исходом произошел в Белогорском парке львов «Тайган». Жертвой хищников стала сотрудница парка.

В Следкоме по Республике Крым установили, что 16 октября, утром, женщина зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки. Хищники напали на нее, причинив серьезные травмы, от которых она умерла.

Известно также, что эта сотрудница проработала в парке 18 лет, то есть звери ее знают и тем не менее, что-то спровоцировало их напасть на человека.

С официальным комментарием выступил директор парка Олег Зубков.

«Она была нашим самым опытным сотрудником, которая знала практически все биографии львов и тигров, находящихся в парке. Обучала, инструктировала других сотрудников, как обращаться с хищниками. Сотрудники, которые обнаружили тело, уже не могли оказать никакой помощи, львы ее просто растерзали», — рассказал Олег Зубков.

Как такое могло произойти, до сих пор непонятно. Скорее всего, сыграл человеческий фактор – забывчивость. Во время уборки вольеры должны были быть закрыты.

Все сотрудники и парка «Тайган», и зоопарка «Сказка» скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

По факту гибели работника парка львов «Тайган» в результате нападения хищника возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека. В ходе следствия будет дана соответствующая оценка.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер