На обновленном проспекте Октябрьской революции уже дырка в люке

Жители винят уличных торговцев, которые свой товар машинами подвозят под остановку

Совсем недавно завершились работы по реконструкции проспекта Октябрьской революции. Пр перекладывании плитки на остановке «Адм.Юмашева» даже уличные торговцы разошлись и несколько дней остановочный комплекс удивлял не только новизной, но и чистотой. Однако в таком виде территория оставалась недолго.

Сначала на остановку вернулись уличные торговцы, которым компанию составили уже и уличные музыканты-попрошайки. А сегодня севастопольцы в группе «Черный список Севастополя» социальной сети Вконтакте опубликовали фото треснувшего совсем недавно установленного канализационного люка. Вокруг него установили предупредительные заборчики, обмотанные сигнальной лентой, эта картина, естественно, не красит недавно отремонтированный проспект.

Фото: Черный список Севастополя/vk.com

Ольга Сурикова