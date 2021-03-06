В Севастополе представили проект реставрации набережной бухты «Омега»

Как будет выглядеть обновленная бухта «Омега»

В конце февраля прошли общественные обсуждения будущего проекта ремонта пляжа и набережной в бухте «Омега».

Планируется в центре набережной обустроить обширную прогулочную зону, покрытую гранитной плиткой с сухим фонтаном закрытого типа и удобными скамейками. На территории пляжа будут расположены шесть модульных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения.

В общественных обсуждения приняли участие представители руководства города, общественники, местные жители.

Представитель подрядчика рассказал, что в начале набережной и на пляжной территории будет располагаться зона отдыха для детей до семи лет. Кроме этого, предусмотрены зона отдыха для детей старше семи лет, широкая прогулочная зона, теневые перголы, безопасная гимнастическая и волейбольная площадки, а также освещение и озеленение. Планируется к высадке более 500 деревьев и кустарников. По всей территории набережной будет проходить велосипедная дорожка.

Обновлена будет система освещения, появятся удобные скамейки, а также зоны отдыха, где будет комфортно людям с ограниченными возможностями.

Далее проект будет предоставлен на согласование депутатскому корпусу.

На своей странице в социальной сети Вконтакте глава Гагаринского муниципалитета Алексей Ярусов отметил, что необходимо участь момент начала проведения работ: нельзя допустить, чтобы разгар ремонта пришёлся в купальный сезон.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал новый проект яхтенной марины в Балаклаве.

Ольга Сурикова