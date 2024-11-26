За плохое обращение с домашними животными введут штрафы

Госдума одобрила законопроект, вводящий штрафы до 30 тыс. рублей за нарушение требований к содержанию домашних животных, Закон принят во втором и третьем чтениях на пленарном заседании Госдумы 26 ноября.

Хозяину животного грозит штраф до 3 тыс. рублей, должностному лицу — до 15 тыс. рублей, а юридическим лицам — до 30 тыс. рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

Владельцы должны обеспечивать надлежащий уход за своими питомцами, своевременно оказывать им ветеринарную помощь, не допускать выгула животного вне мест, разрешенных органом местного самоуправления и т. д.

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Анна Левина