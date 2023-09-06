Крымский мост зимой будут посыпать розовой солью

Депутат Госудмы РФ от Крыма Леонид Бабашов считает, что розовую соль можно применять в качестве противогололедного средства на Крымском мосту.

На такую мысль его натолкнуло свойство розовой соли, благодаря которому она не загрязняет экологию.

«В этом основное ее отличие от каменной. На предприятии говорят, что готовы расширять площади где «выращивают» этот уникальный продукт. В нашей стране больше нет мест, где бы соль добывали из морской рапы таким образом, так что перспективы развития огромны. Производство находится в Сакском районе. Ближайшие конкуренты — Франция», — написал Бабашов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в крымской розовой соли 84 полезных для человека микроэлемента, в отличии от каменной она не накапливается в организме. Ее используют в кулинарии, химической промышленности, косметике, ну и, оказалось, почему бы не применить в обслуживании дорог.

Ольга Сурикова