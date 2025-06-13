Госдума дала Севастополю право определять места переселения при реновации

Госдума во вторник приняла закон о комплексном развитии территорий (КРТ), который вводит особые правила расселения жильцов при сносе старых домов в трёх городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Для остальных регионов механизм КРТ остаётся без изменений.

По новому закону, городской власти Севастополя предоставлено право устанавливать в своём нормативном акте требования к месту, куда будут переселять собственников сносимых квартир. Иными словами, если севастопольцы согласятся получить новое жильё вместо денежной компенсации, правительство Севастополя сможет заранее определить — в каком районе или микрорайоне города они окажутся.

Ранее аналогичные полномочия практиковали только в Москве в рамках программы реновации: переселение, как правило, проходило в пределах того же района, что позволяло горожанам сохранить привычную среду. В Севастополе, где массовых сносов пока не планируется, власти получили возможность адаптировать эту норму под местные реалии — плотную застройку исторического центра и ограниченность свободных площадок.

При этом эксперты и депутаты опасаются, что новые полномочия могут ограничить выбор граждан. Так, собственников могут направлять исключительно на территории, определённые городскими властями, вместо предоставления им права выбирать адрес сами. Севастопольцы, чьи дома попадут под КРТ, будут следить за тем, чтобы варианты нового жилья оставались доступными и близкими к привычным районам.

Ожидается, что местное правительство в ближайшие месяцы разработает и обнародует соответствующий нормативный акт, где пропишет границы и критерии расселения по программе комплексного развития.

Напомним, в середине своего первого срока губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в правительстве города при обсуждении генплана рассматривается вопрос переноса административного центра на Северную сторону, а также реновации жилых микрорайонов там.

Дмитрий Островский

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