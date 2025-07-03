В России могут запретить продажу алкоголя до 21 года

В Совет Федерации поступил проект федерального закона о повышении минимального возраста для покупки алкоголя с 18 до 21 года. Поправки планируется внести в статью 16 закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Документ запрещает продажу всех видов алкогольной продукции лицам младше 21 года. В случае сомнений в возрасте продавец сможет требовать документ, удостоверяющий личность, перечень которых определит уполномоченный федеральный орган.

В обосновании законопроекта авторы ссылаются на данные о вреде алкоголя для мозга, который окончательно формируется только к 21 году. Алкоголь в этом возрасте может снижать объем и целостность критически важных отделов мозга и ухудшать когнитивные способности.

Цели инициативы: профилактика алкоголизации молодежи, укрепление семейных ценностей и развитие здоровых социальных отношений. Реализация закона не потребует расходов из федерального бюджета.

Если закон будет принят, потребуются изменения в приказах Минпромторга, регулирующих перечень документов для подтверждения возраста. Ответственным назначен Минпромторг, который должен внести правки в течение трех месяцев после принятия закона. Сейчас законопроект направлен в Правительство РФ для подготовки официального отзыва перед внесением его в Госдуму. Ранее в России уже обсуждались похожие меры, но новый проект впервые предлагает повысить возраст для покупки не только крепкого, но и любого алкоголя.

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