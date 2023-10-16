На крымских заправках топливо подешевеет еще на рубль

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что в постоянном режиме отслеживает динамику стоимости дизельного топлива и бензина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на большей части заправок соблюдаются условия соглашения о снижении цен, которое было достигнуто с руководством трех крупнейших топливных компаний Крыма – АТАН, ТЭС и «Крым ойл».

«В течение недели стоимость дизельного топлива на заправках перечисленных компаний будет снижена еще на рубль», — пообещал Аксенов.

Напомним, с 14 октября стоимость бензина и дизельного топлива в Крыму снизилась.

Ольга Сурикова