Сегодня вступил в силу особый порядок въезда граждан Украины в Россию

Украинские граждане теперь могут въехать на территорию Россию только через два пункта пропуска — автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и аэропорт Шереметьево, пишет РИА Новости.

Правила въезда касаются украинцев от 14 лет и старше. Кроме того, их должны соблюдать жители Украины младше этого возраста, если они следуют в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств.

Правила не касаются только несовершеннолетних до 14 лет, следующих из третьих стран самостоятельно или в сопровождении россиян.

Особый порядок въезда для граждан Украины введен для обеспечения безопасности жителей России.

Ольга Сурикова