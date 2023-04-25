Минобороны: Украина запустила беспилотники по Севастополю через «зерновой» коридор

Министерство обороны России выступило с очередным комментарием ночной атаки Севастополя 24 апреля безэкипажными катерами.

«23 марта и 24 апреля т.г. в нарушение данных гарантий Украиной предприняты повторные атаки пункта базирования Черноморского флота в городе Севастополь и гражданской инфраструктуры Крыма безэкипажными катерами», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации «черноморской инициативы».

«Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление «зерновой сделки» после 18 мая т.г.», — подчеркивается в заявлении.

Ольга Сурикова