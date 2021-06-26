Федерация прыжков в воду и синхронного плавания Севастополя отметила Олимпийский День

Были прыжки не только в вводу

Спортивные мастер-классы и показательные выступления проходили на протяжении двух дней в бассейне ЦСКА и батутном центре «Атом» при активном содействии Олимпийского комитета города Севастополя.

Юным спортсменам посчастливилось пообщаться с двумя мастерами спорта СССР прыжкам в воду Наталией Геевской и Ириной Пономаренко, которые рассказали об истории Олимпийских игр и значении олимпийского движения.

В батутном центре «Атом» ребята демонстрировали свои умения и навыки в прыжках на батуте, а также поучаствовали в мастер-классе, который провели победители и призёры Открытого юношеского турнира по прыжкам на батуте, проходившего в декабре 2020 года в Симферополе.

Родной стихией для юных прыгунов в воду стал бассейн ЦСКА, там ребята показали свои способности выступать на соревнованиях по прыжкам в воду, продемонстрировав всю красоту этого олимпийского вида спорта, возрождается в нашем городе.

Напомним, 25 апреля этого года в рамках первенства Севастополя, прошедшего в бассейне филиала ЦСКА, Федерация прыжков в воду и синхронного плавания Севастополя определила лучших прыгунов в воду среди мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 14 лет.

Островский Дмитрий

Фото: Федерация прыжков в воду и синхронного плавания Севастополя