На Историческом бульваре отреставрировано 3 памятника

На Историческом бульваре отреставрированы 3 из 14 памятников. Об этом сообщил начальник отдела капитального ремонта и реставрации музея-заповедника Героической обороны и освобождения Севастополя Вячеслав Чебатько.

«Сейчас кроме реставрации здания панорамы проводится реставрация 14 объектов культурного наследия, входящих в состав Исторического бульвара. Реставрацию панорамы планируется завершить к концу 2024 года, а реставрацию 14 памятников к середине 2024 года», — сообщил он.

О судьбе самого бульвара начальник отдела посоветовал поинтересоваться в федеральном ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

«Музей не является заказчиком работ по всей территории Исторического бульвара. Заказчиком работ является ППК «Единый заказчик в сфере строительства» учреждение минстроя России. Лучше узнать об этом у них», — подчеркнул Чебатько.

Тем не менее, сейчас, по словам работников музея и подрядчиков на завершающей стадии находятся реставрационные работы батареи Костомарова, обломок минной скалы и место пребывания Льва Николаевича Толстого на 4-м бастионе.

«Все работы выполняются на основании разработанной и согласованной Министерством культуры научно-проектной документации с использованием исторических материалов с максимальным их сохранением», — рассказал начальник отдела капитального ремонта и реставрации.

Представители компании «Интеграл», выступающие подрядчиком по реставрации памятников, заверили, что работы выполняются по графику и будут завершены в срок. Стоит отметить, что стоимость работ реставрации 14 памятников составляет 132 млн рублей.

«Идем в графике. На данный момент из 14 памятников 3 памятника окончены на 100%. Остальные находятся где-то в 50-60 % готовности», — рассказал Игорь Тарасенко, прораб строительной бригады компании «Интеграл».

При этом в музее отмечают, что работы по реставрации проходят не без сложностей. Например, компания при расчистке фигур памятника Тотлебену выявила значительные разрушения и утрату металлических элементов. Какие-то из этих элементов заново отливают и доукомплектовывают.

Напомним, 8 января на выставке «Россия» губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что для городских властей привести в порядок Исторический бульвар к 10-летию «Русской весны» — это принципиальная задача.

А в августе прошлого года суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу за мошенничество в особо крупном размере гендиректор строительной компании «СК „Ирбис”» Анну Михайлову, занимавшуюся реконструкцией Исторического бульвара в Севастополе.