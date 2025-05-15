На Хрюкина могут снести, внезапно выросший магазин

В Севастополе магазин на улице Генерала Хрюкина, 1а/1 оказался незаконной постройкой. Об этом сообщило Управление государственного строительного надзора.

Первоначально здание было небольшим — около 88 квадратных метров. Но со временем к нему пристроили дополнительные помещения, и теперь площадь увеличилась почти втрое. В этих пристройках разместились более 15 арендаторов. Однако ни один из этапов реконструкции не был официально согласован.

Проверка показала, что владелец не получал разрешения на строительство, хотя по закону это обязательно. Кроме того, здание находится в жилой зоне, где магазины и объекты общественного питания допускаются только с одобрения властей — и этого согласования тоже не было.

Также нарушены строительные нормы — например, минимальные отступы от границ участка. Владельцу магазина уже выдали предостережение. Теперь ему нужно либо оформить всё по закону, либо убрать незаконные пристройки. В противном случае дело может дойти до сноса.

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Дмитрий Островский

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