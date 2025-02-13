Подразделения Черноморского флота получили дроны от благотворительного фонда «Путь к Победе»

Благотворительный фонд «Путь к Победе» уже неоднократно передавал гуманитарную помощь и технику бойцам Черноморского флота, сегодня состоялась передача более усовершенствованных дронов с повышенной мощностью аккумуляторов.

«Три года назад Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий инициировал движение «Плечом к плечу. За русскую Победу!» , направленное на объединение всех политических сил и граждан России для помощи участников СВО. И сегодня в рамках данного движения благотворительный фонд «Путь к Победе» передает Черноморскому флоту дроны для использования по назначению. Мне очень приятно, что на сегодняшний день большинство севастопольцев оказывает поддержку участникам спецоперации. Мы видим, как в городе чуть ли не ежедневно возникают новые движения, оказывающие помощь бойцам», — отметил вице-спикер Заксобрания Севастополя Илья Журавлев.

На сегодняшний день фонд «Путь к Победе» помимо оказания гуманитарной помощи тестирует три важных программы, направленные на адаптацию военнослужащих в мирное время. Программа включает в себя оказание психологической поддержки, юридической, а также формирование кадрового резерва.

В планах Фонда помогать участникам СВО столько, сколько это будет необходимо.