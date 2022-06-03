В Севастополе на месте бывшего Мотоклуба планируется строительство семиэтажек

Спортивный объект станет жилой территорией

В Севастополе 3 июня на заседании градостроительного совета рассмотрена возможность строительства жилищного комплекса по принципам КРТ на территории бывшего мототрека на Фиолентовском шоссе.

Потенциальный застройщик сообщил, что площадь земельного участка, который планируется застроить, составляет 6,12 га, общая площадь жилых домов составит более 94 тыс кв.м, общая площадь квартир 62 340 кв.м, количество квартир 1 260. Дома планируются семиэтажные. Вложить в проект предполагается 7 млрд инвестиций.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что так как это КРТ, то город сможет получить квартиры для города или приобрести по своим ценам.

Отдельно обсуждался вопрос нехватки учебных заведений на данной территории. Представитель застройщика отметил, что они рассчитывают на дополнительные корпуса, которые сейчас возводятся, в школах №№37 и 58. А детский садик будет строится в рамках проекта.

«В целом реализация КРТ многоквартирной жилой застройки на этом участке возможна. Предлагается увеличить размер КРТ и предложить застройщику рассмотреть проект обустройства дополнительных школьных мест и объектов спортивной направленности», — заключил губернатор, подводя итог рассмотрения.

Напомним, в рамках данного заседания также рассматривалось строительство коттеджного поселка на землях бывшего совхоза «Софьи Перовской».

Ольга Сурикова