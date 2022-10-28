На Черноморском флоте РФ решили усилить антитеррористические меры

Военный совет Черноморского флота на своем заседании принял решение усилить антитеррористические меры и противодействие диверсиям. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

«Военным советом флота были приняты решения по усилению мер противодействия диверсионным силам и средствам в регионе, совершенствованию системы информирования местных органов исполнительной власти о проведении антитеррористических мероприятий, а также обсуждены другие вопросы деятельности сил флота», – сказано в сообщении.

Заседание совета прошло под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Виктора Соколова, в нем приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, в ночь на 27 октября на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА.

Ольга Сурикова