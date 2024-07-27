Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» рассказал о правилах возврата билетов на поезд

По статистике около 20% пассажиров сдают билеты. Вернуть купленный билет можно там, где вы его покупали, либо в железнодорожной кассе. Это можно сделать в любой момент, до отправления поезда, а также в течение 12 часов после его отправления (но в этом случае – только в кассе на станции посадки в поезд, указанной в билете). Потери будут минимальны, если вы сдадите билет не позже, чем за восемь часов до отправления поезда.

Если вы сдаете билет за восемь часов до отправления поезда с вашей станции, за возврат билета вы заплатите только 2 рубля 90 копеек. Если до отправления поезда остается меньше времени, то потери будут более существенными. Чтобы их рассчитать заранее, нужно понимать, что стоимость вашей поездки складывается из стоимости билета, стоимости плацкарты и стоимости сервисных услуг. Расшифровку этих составляющих можно найти в бланке билета.

При возврате билета менее чем за 8 часов, но не позднее чем за 2 часа до отправления поезда со станции посадки пассажира, вы получите стоимость билета и 50 процентов стоимости плацкарты, а также плату за сервисное обслуживание. Если до отправления осталось меньше двух часов или поезд уже ушел, вы получите стоимость билета и плату за сервисное обслуживание.

Если до отправления поезда с начальной станции маршрута остается более одного часа, вы можете сдать билет онлайн. Если осталось менее одного часа до отправления поезда с начальной станции и до времени посадки на вашей станции – в любой кассе. После отправления поезда с вашей станции – только в кассе на станции посадки.

Если вы садитесь на проходящий поезд, вы должны учесть, что онлайн-возврат билетов заканчивается за час до отправления поезда с начальной станции маршрута, а не со станции, на которой вы садитесь.

Если вы оплачивали билеты картой на сайте или в приложении, то, как правило, деньги возвращаются в течение трех-семи рабочих дней, однако иногда возврат может занимать до месяца. Если вы оплачивали билеты через Систему быстрых платежей (СБП), деньги обычно возвращаются моментально.

Если билет куплен на сайте, его можно вернуть в железнодорожной кассе.

Не разрешается переоформить билет на другого пассажира.

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Анна Левина