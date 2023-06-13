Умер друг Путина

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Путин выразил соболезнования и заявил, что Берлускони был для него другом.

Путин назвал итальянского политика другом российского народа.

«Он многое сделал, чтобы сложились дружеские, деловые отношения между Россией и европейскими странами. Он был инициатором развития отношений между Россией и НАТО», — сказал Владимир Путин.

При этом российский президент отправил соболезнования президенту Италии, заявив, что Берлускони был для него дорогим человеком.

Напомним, в 2015 году Сильвио Берлускони посещал Севастополь, вместе с президентом России Владимиром Путиным они прогулялись по городу и посетили Херсонес.

Ольга Сурикова

Фото: Юрий Югансон