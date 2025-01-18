Повышение пособий и выплат в России в 2025 году: что ждет граждан с 1 февраля

В 2025 году в России обещают повысить пособия и выплаты. С 1 февраля страховые пенсии могут вырасти на 2,3%-2,5%. Прожиточный минимум увеличится на 14,8% и составит 17,7 тысячи рублей на человека. Это повлияет на социальную поддержку, например, пособие на детей.







Зарплаты некоторых бюджетников вырастут на 13,2%, а госслужащие получат увеличение на 4,5% в октябре. Материнский капитал повысится на 7,3%, составив 676 тысяч рублей за первого ребенка и 893 тысячи за второго.







Страховые пенсии вырастут на 7,3%, что обеспечит пенсионерам в среднем 24 тысячи рублей в месяц, а социальные пенсии увеличатся на 14,75% до 15 456 рублей. Также ожидается дополнительная индексация пенсий на 2,22% до 1 февраля 2025 года.

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Кристина Ветер