Мужчина пытался замаскировать браконьерство охотой на беспилотники

Инцидент произошел в Байдарской долине. Местный житель совершил выстрел, нарушив правила охоты. Сотрудники охотнадзора зафиксировали это нарушение, а нарушитель пытался оправдаться различными версиями.

То он якобы по банкам стрелял, то рассказывал о засаде на вражеские беспилотники. Речи лились, как из рога изобилия, но ни одна из версий суд не убедила.

В результате ему был назначен административный штраф и конфисковано орудие охоты. Также материалы дела были направлены в полицию для оформления протокола об административном правонарушении, связанном со стрельбой в населенных пунктах или не предназначенных для этого местах.

Ранее мы писали, что житель Севастополя открыл огонь по уткам в черте города. Охотник пояснил свой поступок тем, что утки принадлежат его приятелю. Он стрелял из пневматической винтовки с его разрешения, а из убитой птицы он сделал жаркое.

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Кристина Ветер