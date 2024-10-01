Дипломированный нумеролог Анастасия Деркачева подготовила для Севкора прогноз на октябрь

Все чаще в современном мире люди обращаются к языку цифр и неспроста. В нумерологии каждое число имеет свои характеристики и атрибуты, которые могут указывать на личные качества, жизненные пути и даже судьбу человека.
Многие сейчас используют нумерологию как инструмент для принятия решений в различных сферах жизни, включая карьеру, отношения и финансы.
Специально для читателей «Севкора» дипломированный консультант статистического психоанализа, нумеролог, мастер регрессивной терапии Анастасия Деркачева подготовила прогноз на октябрь.
На что следует обратить внимание, а чего лучше не делать? Знание всех этих моментов позволит обойти «подводные камни», что немаловажно.
Итак, прогноз от нумеролога в сфере отношений:
Для женщин:
Если вы свободны, тогда в этом месяце инициатива знакомства может исходить от вас, либо знакомство может произойти в женском обществе, либо там, где есть тема материнства.
Могут познакомить с мужчиной подруги/мама/другие женщины.
Всем женщинам будет особенно важно, чтобы к ним относились как к королевам, чтобы их ценили, восхищались ими, носили на руках…
Для мужчин:
Мужчинам важно в этом месяце давать своей женщине больше внимания, ласки, заботы, сделать свою любимую королевой, обожать её, поверьте вам это окупится с лихвой.
Воздержитесь от измен и беспорядочной сексуальной жизни.
Вам в этом месяце будет необходима женская энергия, старайтесь получать её экологично, если есть любимая, тогда подарите свою любовь и заботу и она вас щедро отблагодарит.
Свободные мужчины могут почувствовать, что готовы встретить ту самую, единственную, а кто-то действительно встретит.
Для всех:
Также знакомства могут быть в этом месяце: в местах связанных с военным делом, с активным спортом, с транспортом, во время путешествий/поездок в том числе.
Также можно познакомиться в интернете или на тренингах.
Отношения могут развиваться очень стремительно, но важно не подавлять волю партнёра, стремиться найти компромиссы.
В отношениях может быть конкуренция, например, если вы вместе работаете или кто из вас больше зарабатывает. Задача ставить общие цели и двигаться к ним, тогда и в отношениях будет меньше борьбы и конфликтов.
Отношения могут разрушаться, если слишком много будет напряжения между партнёрами.
У кого-то начнутся проблемы в паре из-за сложностей с жилищным вопросом, например нет своего угла, если не хватает денег.
Также расставаниям будет способствовать жёсткое ограничение одного партнёра другим.
В октябре важно давать друг другу разумную свободу, сходите на встречу к друзьям без своей пары. Но чрезмерное развязное поведение, когда женатые люди начинают вести себя как холостые, также приведёт к проблемам и возможно расставанию.
Старайтесь в паре больше смеяться, веселиться, шутить и быть благодарными друг другу и за друг друга.
Финансовая сфера:
Задача непростая — найти баланс между тем, чтобы разрешить себе в меру тратить и при этом не спускать всё! Перекос в любую сторону может перекрывать финансовые возможности.
У кого-то будут закрываться старые двери в работе/доходах и важно уходить спокойно, поскольку новые двери/возможности уже открываются, из негативного состояния вы их просто можете не заметить.
Кто-то пойдёт в новые проекты, разрешит себе это, конечно может быть страшно, но не бойтесь, у вас обязательно всё получится.
Кто-то из вас будет помогать другим обретать свободу, независимость, улучшать финансовое положение, менять работу, переезжать по средством своей работы или опыта.
Важно почувствовать свободу в себе, поверить, что вы можете менять свою реальность с лёгкостью, а сама жизнь вам в этом поможет.
В работе/проектах/финансовых вопросах вам поможет творчество и креативный подход.
В этом месяце у людей светлых, активных будет большой потенциал достигнуть успеха в любой сфере.
Ни в коем случае не зацикливайтесь на деньгах, иначе они будут уходить сквозь пальцы, что-то будет ломаться, будут возникать неожиданные траты.
Кто-то в октябре наконец то начнёт делиться своими знаниями и опытом, кто-то станет наставником/учителем, а кто-то начнёт консультировать или вести социальные сети.
Что может тормозить ваши деньги на пути к вам: ваша неуверенность в себе, в своих знаниях, в своём опыте. Кто-то может отказаться от классных предложений/возможностей из-за неуверенности в себе, а судьба дважды может не постучать в одну дверь!
Важно вести свою деятельность законно, не хитрить и не искажать информацию.
Тратьте часть своих денег на получение новой информации, нового опыта и навыков. Можно покупать полезные/профессиональные книги. Это будет благотворно влиять на ваше финансовое положение, только не влезайте в долги!
Где брать энергию на достижение своих целей в октябре:
— из любимого дела из своего позитивного настроя.
— Также вы будете получать энергию из удовлетворения, когда будете делать что-то не как все или будете получать крутые результаты.
— Не забывайте про физический отдых для своего тела.
Задачи для роста личности в октябре:
Отслеживайте на что направляете свою энергию, на созидание или разрушение.
Учитесь быть в моменте, что вы сейчас чувствуете? А не злитесь ли вы сейчас? Может вы повысили голос, или ещё хуже, ударили кого-то?!
Важно уметь останавливаться и делать дыхательные практики для успокоения. Важно научиться спокойно словами объяснять окружающим, что вы сейчас чувствуете и почему и нет, они сами не догадаются!
Ни в коем случае не осуждайте окружающих, особенно за их медлительность и не желание становиться успешными.
Не делите мир на чёрное и белое, есть и другие тона и полутона, например 50 оттенков серого.
Старайтесь не прятаться от людей, немного больше доверять, но разумно. Вы, ваш опыт и знания нужны кому-то. Поверьте в себя уже наконец то!
Будьте внимательны, чтобы не впасть в интеллектуальную гордыню.
Если у вас есть обиды на родителей, пришло время с ними поработать и отпустить.
Важно не повторять деструктивные сценарии своих предков.
Важно делать для социума:
Нести полезную/новую информацию для людей (соцсети вам в помощь), идеально если вы дотянетесь до людей из других стран, поверьте русскоязычных хватает по всему миру.
Кто-то из вас поможет людям проработать родовую карму, справиться с деструктивными семейными установками и сценариями.
Вдохновляйте, мотивируйте тех, кому это будет нужно, вы можете это делать своим примером.
Мужчинам важно показывать пример как это быть защитником, брать на себя ответственность за семью и свои решения.
Женщинам важно стать для других примером гибкости, умения договариваться. А также показать людям, что быть успешной в делах и счастливой в личной жизни возможно.
Важно:
Больше общаться, особенно в живую. Ходить на разные мероприятия.
Создавать гармонию и красоту вокруг и внутри себя.
Благодарить за всё что есть в вашей жизни.
Не зацикливаться на чем-то одном, даже если это очень увлекательный проект или любимый мужчина. У есть разные сферы жизни и им всем важно уделять внимание.
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Кристина Ветер