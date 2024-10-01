Дипломированный нумеролог Анастасия Деркачева подготовила для Севкора прогноз на октябрь

Все чаще в современном мире люди обращаются к языку цифр и неспроста. В нумерологии каждое число имеет свои характеристики и атрибуты, которые могут указывать на личные качества, жизненные пути и даже судьбу человека.

Многие сейчас используют нумерологию как инструмент для принятия решений в различных сферах жизни, включая карьеру, отношения и финансы.

Специально для читателей «Севкора» дипломированный консультант статистического психоанализа, нумеролог, мастер регрессивной терапии Анастасия Деркачева подготовила прогноз на октябрь.

На что следует обратить внимание, а чего лучше не делать? Знание всех этих моментов позволит обойти «подводные камни», что немаловажно.

Итак, прогноз от нумеролога в сфере отношений:

Для женщин:

Если вы свободны, тогда в этом месяце инициатива знакомства может исходить от вас, либо знакомство может произойти в женском обществе, либо там, где есть тема материнства.

Могут познакомить с мужчиной подруги/мама/другие женщины.

Всем женщинам будет особенно важно, чтобы к ним относились как к королевам, чтобы их ценили, восхищались ими, носили на руках…

Для мужчин:

Мужчинам важно в этом месяце давать своей женщине больше внимания, ласки, заботы, сделать свою любимую королевой, обожать её, поверьте вам это окупится с лихвой.

Воздержитесь от измен и беспорядочной сексуальной жизни.

Вам в этом месяце будет необходима женская энергия, старайтесь получать её экологично, если есть любимая, тогда подарите свою любовь и заботу и она вас щедро отблагодарит.

Свободные мужчины могут почувствовать, что готовы встретить ту самую, единственную, а кто-то действительно встретит.

Для всех:

Также знакомства могут быть в этом месяце: в местах связанных с военным делом, с активным спортом, с транспортом, во время путешествий/поездок в том числе.

Также можно познакомиться в интернете или на тренингах.

Отношения могут развиваться очень стремительно, но важно не подавлять волю партнёра, стремиться найти компромиссы.

В отношениях может быть конкуренция, например, если вы вместе работаете или кто из вас больше зарабатывает. Задача ставить общие цели и двигаться к ним, тогда и в отношениях будет меньше борьбы и конфликтов.

Отношения могут разрушаться, если слишком много будет напряжения между партнёрами.

У кого-то начнутся проблемы в паре из-за сложностей с жилищным вопросом, например нет своего угла, если не хватает денег.

Также расставаниям будет способствовать жёсткое ограничение одного партнёра другим.

В октябре важно давать друг другу разумную свободу, сходите на встречу к друзьям без своей пары. Но чрезмерное развязное поведение, когда женатые люди начинают вести себя как холостые, также приведёт к проблемам и возможно расставанию.

Старайтесь в паре больше смеяться, веселиться, шутить и быть благодарными друг другу и за друг друга.

Финансовая сфера:

Задача непростая — найти баланс между тем, чтобы разрешить себе в меру тратить и при этом не спускать всё! Перекос в любую сторону может перекрывать финансовые возможности.

У кого-то будут закрываться старые двери в работе/доходах и важно уходить спокойно, поскольку новые двери/возможности уже открываются, из негативного состояния вы их просто можете не заметить.

Кто-то пойдёт в новые проекты, разрешит себе это, конечно может быть страшно, но не бойтесь, у вас обязательно всё получится.

Кто-то из вас будет помогать другим обретать свободу, независимость, улучшать финансовое положение, менять работу, переезжать по средством своей работы или опыта.

Важно почувствовать свободу в себе, поверить, что вы можете менять свою реальность с лёгкостью, а сама жизнь вам в этом поможет.

В работе/проектах/финансовых вопросах вам поможет творчество и креативный подход.

В этом месяце у людей светлых, активных будет большой потенциал достигнуть успеха в любой сфере.

Ни в коем случае не зацикливайтесь на деньгах, иначе они будут уходить сквозь пальцы, что-то будет ломаться, будут возникать неожиданные траты.

Кто-то в октябре наконец то начнёт делиться своими знаниями и опытом, кто-то станет наставником/учителем, а кто-то начнёт консультировать или вести социальные сети.

Что может тормозить ваши деньги на пути к вам: ваша неуверенность в себе, в своих знаниях, в своём опыте. Кто-то может отказаться от классных предложений/возможностей из-за неуверенности в себе, а судьба дважды может не постучать в одну дверь!

Важно вести свою деятельность законно, не хитрить и не искажать информацию.

Тратьте часть своих денег на получение новой информации, нового опыта и навыков. Можно покупать полезные/профессиональные книги. Это будет благотворно влиять на ваше финансовое положение, только не влезайте в долги!

Где брать энергию на достижение своих целей в октябре:

— из любимого дела из своего позитивного настроя.

— Также вы будете получать энергию из удовлетворения, когда будете делать что-то не как все или будете получать крутые результаты.

— Не забывайте про физический отдых для своего тела.

Задачи для роста личности в октябре:

Отслеживайте на что направляете свою энергию, на созидание или разрушение.

Учитесь быть в моменте, что вы сейчас чувствуете? А не злитесь ли вы сейчас? Может вы повысили голос, или ещё хуже, ударили кого-то?!

Важно уметь останавливаться и делать дыхательные практики для успокоения. Важно научиться спокойно словами объяснять окружающим, что вы сейчас чувствуете и почему и нет, они сами не догадаются!

Ни в коем случае не осуждайте окружающих, особенно за их медлительность и не желание становиться успешными.

Не делите мир на чёрное и белое, есть и другие тона и полутона, например 50 оттенков серого.

Старайтесь не прятаться от людей, немного больше доверять, но разумно. Вы, ваш опыт и знания нужны кому-то. Поверьте в себя уже наконец то!

Будьте внимательны, чтобы не впасть в интеллектуальную гордыню.

Если у вас есть обиды на родителей, пришло время с ними поработать и отпустить.

Важно не повторять деструктивные сценарии своих предков.

Важно делать для социума:

Нести полезную/новую информацию для людей (соцсети вам в помощь), идеально если вы дотянетесь до людей из других стран, поверьте русскоязычных хватает по всему миру.

Кто-то из вас поможет людям проработать родовую карму, справиться с деструктивными семейными установками и сценариями.

Вдохновляйте, мотивируйте тех, кому это будет нужно, вы можете это делать своим примером.

Мужчинам важно показывать пример как это быть защитником, брать на себя ответственность за семью и свои решения.

Женщинам важно стать для других примером гибкости, умения договариваться. А также показать людям, что быть успешной в делах и счастливой в личной жизни возможно.

Важно:

Больше общаться, особенно в живую. Ходить на разные мероприятия.

Создавать гармонию и красоту вокруг и внутри себя.

Благодарить за всё что есть в вашей жизни.

Не зацикливаться на чем-то одном, даже если это очень увлекательный проект или любимый мужчина. У есть разные сферы жизни и им всем важно уделять внимание.

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Кристина Ветер