Мужчина, нашедший банковскую карту, может сесть на 6 лет

Севастопольские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты

Причастность задержанного к совершённому преступлению подтверждается записями камер видеонаблюдения.

К водителю общественного транспорта обратился ребёнок, нашедший в салоне автобуса потерянную кем-то банковскую карту. Водитель карту забрал, но решил сам воспользоваться средствами и оплатить свои покупки.

После того, как владелец заблокировал карту, мужчина просто выкинул ее в урну.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до шести лет лишения свободы.

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот видео полиции Севастополя