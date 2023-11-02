В севастопольском детсаду разгорелся скандал из-за сна во время тревоги

В социальных сетях распространяется информация о якобы игнорировании заведующей детским садом №63 сигнала воздушной тревоги.

По словам одной из мамочек, обратившей в редакцию ТГ-канала Mash, во время тревоги воспитанников сначала спустили в бомбоубежище, а потом заведующая якобы распорядилась поднять малышей в садик на дневной сон.

А рядом с садиком якобы нашли осколки ракет. В других пабликах данную ситуацию опровергают.

«Кто выдумывает этот бред? Все было совсем не так, воспитательница вообще герой и умница, спящих деток эвакуировала при тревоге в убежище. Никаких осколков и рядом не было!», — пишут в социальных сетях.

Дарья Тимофеева

Фото: pxhere.com