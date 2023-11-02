Илон Маск согласился с пораженческими настроениями руководства Украины

«К сожалению, этот анализ точен»

Так Илон Маск прокомментировал пересказ статьи TIME, в которой говорилось о том, что окружение Зеленского не верит в военную победу над РФ

Материал журналиста Саймона Шустера вышел несколько дней назад. Автор общался с ближайшим окружением главы Украины, работал во время его визита в Вашингтон. Шустер пишет, что сегодня Зеленский чувствует себя преданным западными союзниками. Ему все сложнее убеждать их в необходимости помогать Украине и давать еще больше денег. При этом в его окружении признают проблемы на фронте, ошибки в экономике и при мобилизации.

Источники журналиста говорят, что многие в окружении не верят в план по выходу на границы 1991 года, а иногда военным приходится отказываться от приказов политического руководства по наступлению — из-нехватки ресурсов. Также Шустер пишет, что зимой в отставку могут отправить одного из армейских руководителей и одного из министров.

В тексте TIME также говорилось, что Зеленский потерял «блеск оптимизма, чувство юмора», теперь он просто приходит на совещания, получает новости и уходит. При этом сейчас в команде президента запрещено обсуждать перемирие, а Зеленский фанатично верит в военную победу.

Ольга Сурикова