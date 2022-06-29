Аксенов пояснил происхождение громкого хлопка, который напугал крымчан

В каждой соцсети появился пост

Сегодня в соцсетях Крыма жители массово задавались вопросом, что за громкий звук был слышен в разных городах полуострова. Люди высказывали разные свои опасения и просили разъяснить происхождение напугавшего их хлопка.

В своем Telegram отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов. Он написал, что вопросы к нему поступили от жителей городов Саки, Джанкой и Красногвардейского района

«Это звук от преодоления самолетом звукового барьера. Никакой опасности для людей нет, обстановка спокойная и контролируемая», — написал Аксенов.

Напомним, в мае над центром Севастополя была замечена ракета, потом был слышен почти во всех районах города сильный хлопок. Это отрабатывалась работа ПВО.

Ольга Сурикова