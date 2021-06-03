Где в Севастополе не будет света 3 июня

Отключение затронет и сельскую местность, и районы города

В Севастополе в связи с производством неотложных ремонтных работ 3 июня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 09:00 до 12:00 часов

ул. Маринеско, 1-А

пр. Челябинский 2-А,2-6; про. Лобанова 2-10,3-21; пр. Якова Иванова 2-14,1-17; пр. Бастионный 2-8,1-9; про. Коробкова 2-60,1-63; про. Короленко 2; ул. Ватутина 30-84,23-53; ул. Коробкова 20-28; ул. Короленко 16,24,32-54,23-75; ул Лобанова 18-А,22,24; ул. Николая Музыки 43-59; ул. Нины Ониловой 52-60,55-61; ул. Хабаровская 2-8,1-5; ул. Челябинская 2-12,1-А,1-9; ул Якова Иванова 26-40,15-19

с 09:00 до 17:00 часов

ул. Горпищенко 53-59,78-88,90; ул. Томская 44,37; ул. Фильченкова 41,43

с.Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19.

Также плановое отключение электроэнергии с 08:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции по следующим адресам: