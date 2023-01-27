Муниципалитетам урезали финансирование на уборку и содержание территорий

Правительство Севастополя приняло решение о выделении муниципалитетам города субвенции в размере 115 млн рублей для реализации переданных ранее отдельных государственных полномочий на 2023 год. Такое решение было принято 27 января.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев несколько удивился данной сумме и переспросил, точно ли эти деньги не рассчитаны только на первый квартал.

«Это на мероприятия отдельные по содержанию территорий районов на весь год», — уточнил курирующий сферу и.о.вице-губернатора Евгений Горлов.

Напомним, на 2022 год правительство Севастополя выделяло муниципалитетам515,1 млн рублей на содержание территорий.

Ольга Сурикова