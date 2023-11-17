МТС отменит плату за раздачу интернета

Оператор связи «МТС» уведомил ФАС об отмене платы за раздачу интернета на тарифах, предусматривающих безлимитный объем трафика.

Соответствующие настройки в тарифных планах у всех абонентов будут реализованы не позднее 29 февраля 2024 года.

ФАС России отмечает, что отмена платы за такую услугу не будет являться основанием для повышения цен на тарифы связи операторов.

Служба обращает внимание, что раздача интернет-трафика – это использование абонентом функций собственного устройства и не услуга оператора сотовой связи, за которую абоненту нужно платить.

Напомним, Путин пообещал решить проблему с мобильной связью в Севастополе и Крыму.