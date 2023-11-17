На Украине в ближайшее время может произойти военный переворот

Политическая оппозиция и военные элиты могут объединиться и организовать очередной «майдан», целью, которого будет свержение режима Владимира Зеленского.

Такое мнение в интервью «РИА Новости Крым» высказал политолог и военный эксперт Алексей Анпилогов.

«Майдан» является сейчас одним из сюжетов на Украине, наряду с военным переворотом, который возможен в ближайшем будущем. Причем эти сюжеты могу сочетаться», – считает эксперт.

При этом политическим триггером таких процессов может стать экс-советник Зеленского, а ныне оппозиционный украинский политик Алексей Арестович. В неприкрытую конфронтацию с офисом президента вступил и главком ВСУ Валерий Залужный, усомнившись в дальнейших успехах украинской армии на страницах британского журнала The Economist.

«Майдан», по мнению эксперта, могут устроить вдовы и жены военных, добивающиеся ротации мобилизованных и уже выходящие на митинги в разных регионах страны.

О готовящемся «майдане» заявляет и сам Зеленский, правда, обвиняя в этом русские спецслужбы. По мнению Анпилогова, такие обвинения беспочвенны, так как среди украинских политических и военных элит, хватает желающих свергнуть режим Зеленского.

Дарья Тимофеева

Фото: ria.ru