В Севастополе подорожают сигареты и алкоголь

Госдума приняла закон о повышении акцизов на табачную и алкогольную продукцию.

В 2024 году предусмотренный акциз на сигареты и папиросы составит 2813 рублей за 1 тысячу штук, плюс 16% от расчетной стоимости, которая определяется на основе максимальной розничной цены, но не менее 3820 рублей. В 2025 году ставка увеличится до 2926 рублей, плюс 16%, но не менее 3973 рублей, а в 2026 году — 3043 рубля, плюс 16%, но не менее 4132 рублей. Акциз на сигары составит 301 рубль, 313 рублей и 326 рублей за одну штуку соответственно. Акциз на сигариллы (сигариты), биди, кретек установлен в размере 4284 рубля, 4455 рублей и 4633 рубля за 1 тысячу штук.

Ставки акцизов на табак различных видов также увеличиваются: трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный. На 2024 год установлен акциз в размере 4448 рублей за килограмм, на 2025 год — 4626 рублей, на 2026 год — 4811 рублей. Акциз на табак для потребления путем нагревания составит 9367 рублей, 9742 рубля и 10 132 рубля соответственно, а на жидкости для ЭСДН — 42 рубля, 44 рубля и 46 рублей за миллилитр.

Отмечается также увеличение акцизов на алкогольную продукцию в три раза с 1 мая 2024 года. Например, на вина (кроме крепленых (ликерных)) установлены следующие ставки: 108 рублей за литр в 2024 году, 112 рублей в 2025 году и 116 рублей в 2026 году. Акцизы на игристые вина, включая российское шампанское, и винные напитки также поднимутся с 1 мая следующего года: до 141 рубля за литр в 2024 году, 147 рублей в 2025 году и 153 рублей в 2026 году.

Алкогольная продукция с крепостью свыше 18% подвергнется увеличению акциза: 643 рубля за литр безводного спирта в 2024 году, 669 рублей в 2025 году и 696 рублей в 2026 году. Для менее крепкой алкогольной продукции акциз будет определяться абсолютной суммой за литр безводного этилового спирта в зависимости от года: 141 рубль в 2024 году, 147 рублей в 2025 году, 153 рубля в 2026 году.

Новый закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует ценообразование на куриные яйца, запросы были направлены производителям и 10 федеральным ритейлерам.