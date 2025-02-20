Мост через Севастопольскую бухту не согласовало Минобороны

Министерство обороны не одобрило строительство моста через Севастопольскую бухту, из-за чего этот вариант соединения южной и северной частей города отклонили. Об этом сообщил и.о. замгубернатора Максим Жукалов в прямом эфире.

Ранее, 18 февраля, на обсуждении Генплана в заксобрании прозвучал вопрос, почему выбрали тоннель вместо моста. Жукалов пояснил, что мост перегрузил бы улично-дорожную сеть, а расширять дороги в историческом центре невозможно. Губернатор Михаил Развожаев добавил, что мост — слишком дорогое решение.

Позже Жукалов уточнил ещё одну важную причину: Минобороны не согласовало проект. Это, по его словам, уже само по себе делало строительство моста невозможным.

По Генплану вход в тоннель будет на улице Пожарова, параллельно с тоннелем, который выходит на ул Генерала Петрова. Выход тоннеля планируется в районе улицы Богданова, неподалёку от Свято-Никольского храма, где находится гаражно-строительный кооператив.

Напомним, в Севастополе завершились общественные обсуждения проекта автомобильного тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова.