В Севастополе продолжается строительство автомобильной дороги на проспекте Античный

Напомним, что территория проспекта является частью древней хоры Херсонеса и перед строительными работами археологическая экспедиция Севастопольского государственного университета проводила археологические наблюдения и раскопки.

Сейчас подрядчик занимается подготовительными работами: обустраивает теплотрассу, ливневую канализацию и водопровод.

Общая протяженность дороги составит 1,74 километра. Она свяжет жилые кварталы микрорайона «Омега», а также обеспечит транспортную доступность школ и детских садов.

Кроме того, дорога разгрузит проспект Героев Сталинграда и соединит пляж «Омега» с Камышовым шоссе.

Трасса будет двухполосной, ширина проезжей части — 7,5 метра. Появятся тротуары и велодорожки, освещение и озеленение.

Стоимость работ составляет 1 млрд рублей.

Завершить работы планирует до конца 2025 года.

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