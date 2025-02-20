Бывших руководителей «Росгранстроя» осудили за крупные взятки при заключении госконтрактов

Установлено, что в 2017 и 2019 годах директор Крымского филиала ФГКУ «Росгранстрой» заключил контракты на обслуживание пунктов пропуска через границу на 7,4 млн и 4,7 млн рублей. Он и его зам потребовали от подрядчиков откаты в 15%, угрожая расторгнуть договоры и внести компанию в черный список.

С 2018 по 2019 год через посредника чиновники получили более 1,5 млн рублей. В апреле 2020 года их задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В 2022 году посредник получил 5,5 года тюрьмы. В 2025 году директор приговорен к 9 годам строгого режима, штрафу 8,5 млн рублей и запрету на госслужбу 7 лет. Его зам — к 8 годам 9 месяцам, такому же штрафу и запрету на 6 лет.

Приговор еще не вступил в силу.

Напомним, в Севастополе сотрудники лесничества заработали на взятках 140 тысяч рублей.