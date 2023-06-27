В Севастополе жители выступили против строительства фитнес-центра на Вакуленчука

В Севастополе обострился еще один строительный конфликт. Жители улиц Вакуленчука и Глухова выступили против строительства 6-этажного фитнес-центра под их окнами.

Проект был поддержан на архитектурном совете. По плану, вблизи жилых домов, должно появиться здание с подземным паркингом, террасой для йоги, спортзалами, кафе и реабилитационным центром. И утром 24 июня на место прибыла строительная техника. Люди до этого собирали подписи против строительства здесь спортзала, говорится в сюжете телеканала «НТС».

По мнению местных жителей, в маленьком дворе в районе ЦУМа не хватит места для многоэтажного фитнес-центра, который планируют здесь построить. Они опасаются, что это может превратиться в недострой или в жилой дом.

Обеспокоены севастопольцы и судьбой зеленых насаждений, которые рабочие могут беспощадно вырубить.

Ольга Сурикова

Фото: НТС