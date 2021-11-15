Путин с обнаженным торсом и винтовкой стал героем Half-Life 2

В сети появился новый ролик

Президент России Владимир Путин стал героем научно-фантастического шутера Half Life 2. На канале YouTube вышел короткий демонстрационный ролик.

В него вошли известные имиджевые видео с участием Владимира Путина, в том числе поездку на коне (в игре лошадь заменяет страйдер— тяжелобронированная шагающая боевая машина), купание в проруби на Крещение в Селигере и рисование котика. Интересным моментом стала стрельба компьютерного Путина из винтовки.

Также Путин стал администратором Земли вместо персонажа Уоллеса Брина.

Игра Half-Life 2 вышла в 2004 году. Научно-фантастический шутер от первого лица получил статус культового, тайтл неоднократно включали в различные рейтинги лучших игр.

Ольга Сурикова