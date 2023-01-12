Призывать в армию в возрасте до 30 уже могут начать с весны

Повышение призывного возраста в России начали обсуждать с конца 2022 года и уже весной это может стать реальностью. Переход на новую систему, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный – 30 лет, может начаться уже весной 2023 года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после – привести эти данные в соответствие с военным заданием», – подчеркнул Картапов в интервью «Парламентской газете».

Пока что планируется призывать «по смешанному типу» – то есть людей в возрасте от 18 до 30 лет. А полностью перейти на новую систему призыва страна сможет в период от одного года до трех лет.

В настоящее время, как известно, на срочную военную службу могут призываться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. О планах изменить возраст призыва 21 декабря 2022 года сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также он предложил дать возможность призывникам уже с первого дня службы подписывать контракт.

Ольга Сурикова