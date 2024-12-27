Мошенники держитесь! Весной вступит в силу закон о самозапрете кредитов

С 1 марта 2025 года граждане смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов.

Такая услуга станет доступной благодаря правкам в Федеральных законах «О кредитных историях» и «Потребительском кредите (займе)».

Заявления о самозапрете будут приниматься через портал «Госуслуги», через МФЦ подать такое заявление можно будет, начиная с 1 сентября 2025 г.

Пока закон не вступил в силу, запрет на выдачу кредитов (в том числе дистанционно) можно установить только в том банке, чьим клиентом вы являетесь (через мобильное приложение сайт банка или обратившись лично в офис).