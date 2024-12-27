Маленький герой Родион Свалов вернулся домой в Севастополь

13-летний Родион Свалов, получивший тяжелые ранения во время летнего обстрела пляжа «Учкуевка», вернулся домой. 5 месяцев мальчик проходил лечение в Москве.

Напомним, 23 июня во время ракетного удара ВСУ по Севастополю Родион получил проникающее ранение в голову, переломы черепа и конечностей, травмы грудной клетки и брюшной полости. Он перенес несколько операций, в том числе операцию по закрытию черепа.

Благодаря мужеству, терпению и силе воли Родион справился со всеми испытаниями. Сейчас он заново учится ходить и писать правой рукой. В Севастополе Родион пройдет курс реабилитации в Детском центре.

Мальчику запрещены нагрузки, поэтому сейчас он на домашнем обучение и посещает в школе 1-2 урока.

Родион мечтает вернуться к футбольным тренировкам, также надеется снова посещать матчи ФК «Севастополь» и болеть за любимую команду вместе с друзьями.