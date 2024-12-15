Легендарная 810-я бригада отмечает свое 57-летие

57-летие отмечает 810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты.

Славная история бригады начинается 15 декабря 1967 года, когда на базе 309-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота, 1 батальона морской пехоты 336-го отдельного гвардейского орденов Суворова и Александра Невского полка морской пехоты Балтийского флота и роты плавающих танков 61-го отдельного полка морской пехоты Северного флота был сформирован 810 отдельный полк морской пехоты Черноморского флота.

Бойцы 810-й бригады принимали участие в контртеррористических операциях на территории Чеченской Республики в 1999–2000 годах. 25 ноября 2000 года на территории полка открыт памятник морским пехотинцам, погибшим на Северном Кавказе.

С 24 февраля 2022 года 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты принимает участие в специальной военной операции на Украине. Ее бойцы принимали активное участие в освобождении Мариуполя и многих других населенных пунктов.

Указом президента России от 29 августа 2023 года, 810 отдельная гвардейская бригада морской пехоты награждена орденом Ушакова, морпехи удостоились награды за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе ведения боевых действий в районе Работино.

Сегодня бойцы 810-й бригады крушат врага на самых тяжелых участках фронта.

Бойцов с Днем рождения их родной бригады поздравили и власти Севастополя.

«Все севастопольцы активно поддерживают бригаду, ведут сборы, плетут сети для воинов на передовую. У наших ребят надежный тыл. Каждый день бойцы отважно отстаивают свой девиз: «Где мы — там Победа!». Спасибо за доблестную службу! Мы ждем вас дома с победой!», — обратился к бойцам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Поздравили бойцов и в заксобрании города.

«Хочу поздравить бойцов с 57-летием основания бригады, пожелать скорейшей Победы и вернуться домой живыми и невредимыми! Сегодня вся страна с вами и молится за вас! Мы верим в вас и в нашу Победу!» — отметил вице-спикер заксобрания, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Напомним, в мае 2024 года президент РФ Владимир Путин объявил о преобразовании 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в дивизию из-за увеличения численности соединения до 11 тысяч человек.

Дарья Тимофеева

Фото: группа Морская пехота России во Вконтакте

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