Операцию по спасению экипажа танкера «Волгонефть-239» отложили до утра

Причиной стали погодные условия и темное время суток. Спасатели надеются, что погода к утру нормализуется. Об этом сообщает издание База.

«Сейчас эвакуация вертолетом небезопасна, так как спасательную люльку сильно качает. Силами небольших плавсредств тоже опасно эвакуировать людей из-за сильных волн. Само судно плотно сидит на мели, и экипажу ничего не угрожает. При этом все 14 членов экипажа живы и здоровы. На самом судне работает дизельный генератор, а также есть вода и освещение», — сообщает База.

Напомним, сегодня днем стало известно, что в Керченском проливе терпят крушения два танкера: «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239».

Экипаж «Волгонефть 212» удалось эвакуировать крымским спасателям. 11 человек сейчас в больнице Анапы, двое в тяжелом состоянии, еще двоим членам экипажа госпитализация не понадобилась.

Следком возбуждил два уголовных дела по факту крушения танкеров в Керченском проливе.

Причиной крушения танкеров стали сложные погодные условия в Керченском проливе.

Дарья Тимофеева

Фото: соцсети

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