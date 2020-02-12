Молодые исполнители приняли участие в конкурсе «Поет юность Севастополя»

11 февраля в концертном зале Севастопольского Дворца детского и юношеского творчества состоялся гала-концерт победителей регионального конкурса «Поет юность Севастополя».

На конкурс были представлены 157 творческих номеров в различных номинациях: хоры, вокальные ансамбли, малые формы, сольное исполнение. В соревновании поучаствовало более 600 школьников из 35 образовательных учреждений.

Участники пели о России, о детях, о море, о мире. И конечно, в преддверии 75 годовщины Великой Победы, звучали патриотические песни современных авторов и севастопольских композиторов.

Всем участникам, призерам и победителям конкурса вручили грамоты, памятные призы и кубки.

Конкурс традиционно проводится при поддержке Департамента образования и науки города Севастополя. В состав экспертной комиссии конкурса вошли представители Департамента образования и науки города Севастополя, Института развития образования, Культурного комплекса «Корабел», Севастопольского драматического театра имени А.В. Луначарского.

По материалам пресс-службы Дворца детского и юношеского творчества (Ольга Ашихина)

Фото: Наталья Загородняя