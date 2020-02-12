СевГУ педставит свой расчет на параде Победы

Курсанты военного учебного центра (ВУЦ) Севастопольского госуниверситета примут участие в параде Победы, который пройдет в Севастополе 9 мая.

К параду присоединятся 64 человека, 2 знаменные группы и 4 офицера.

Военно-учебный центр был открыт в СевГУ в 2018 году. Сейчас в нем обучается 683 курсанта по пяти специальностям офицеров запаса (дизелисты, электрики и водолазы) и рядовых и сержантов запаса

(гранатометчики и командиры отделения).

В прошлом году конкурс составил 4,5 человека на место. Было принято 282 человека в соответствии

с заказом главного управления кадров Минобороны РФ. Самый большой конкурс был на гранатометчиков и командиров отделений. При поступлении проверяют физическую подготовку студента — бег на 3 км, бег на 100 м и подтягивание.

Обучение в ВУЦ проходит методом военного дня один раз в неделю. Студенты прибывают к 8.30, походят инструктаж, проверку внешнего вида. После этого проводится построение на подъем флага,

и начинаются занятия в специально оборудованных методкабинетах.

Первые полгода идет в основном строевая подготовка, затем студенты начинают осваивать военно-учебную программу по своей специальности. Дизелист изучает двигатели, электрики —

электрооборудование корабля. В этом году начнутся водолазные спуски, курсанты будут проходить обучение на водолазной кафедре Черноморского высшего военно-морского училища.

В конце обучения все курсанты получают военно-учетную специальность и воинское звание с зачислением в запас: лейтенант, сержант и рядовой.

По материалам Управления информационной политики, маркетинга и PR СевГУ (и фото)