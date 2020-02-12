В Госдуме обсудили предстоящую перепись населения

10 февраля состоялся круглый стол, посвященный Всероссийской переписи населения 2020, в котором приняли участие сотрудники Росстата, депутаты Госдумы, Федерального агентство по делам национальностей, а также представители субъектов РФ, общественности и научного сообщества.

Всероссийская перепись населения 2020 года (ВПН-2020) будет проводиться с использованием цифровых технологий, она пройдет с 1 по 31 октября, а в труднодоступных районах начнется уже с 1 апреля.

Гпаждане смогут самостоятельно заполнять электронные переписные листы на портале «Госуслуги», а также в МФЦ, где будут установлены стационарные переписные пункты. Переписчики будут пользоваться планшетными компьютерами. Планируется привлечь 360 тысяч переписчиков и 20 тысяч волонетров, которые займутся информационно-разъяснительной работой

От итогов переписи напрямую зависит социально-демографическая политика государства на многие годы.

ООН учитывает только данные по численности и структуре населения страны, полученные в ходе переписей, поэтому переписной лист ВПН-2020 сформирован в соответствии с международными рекомендациями.

По вопросу национальности во время переписи действует принцип самоопределения, и каждый житель страны вправе самостоятельно определить свою национальную принадлежность.

В переписи 2020 года добавлен также блок вопросов, касающихся занятости и трудовой миграции.

По материалам Крымстата

Фото: krd.ru