В Севастополе мужчина, перебегая пешеходный переход, попал под внедорожник

Внедорожник переехал ему ногу

В Севастополе, 30 августа, на улице Руднева мужчина, перебегая пешеходный переход, был сбит внедорожником. Очевидцы возмущены поведением пешехода.

Свидетели данного ДТП выложили в соцсети видео, на котором видно, что мужчина, не убедившись в безопасности своего перехода, решил перебежать «зебру», даже не глядя по сторонам. Водитель машины, под которую он угодил, переехал ему ногу. И пострадавший начал материть и винить его в случившемся.

В комментариях под данным постом участники обсуждения сошлись во мнении, что не прав в данной ситуации сам пострадавший пешеход.

В пресс-службе городского УМВД нашему изданию отметили, что мужчина доставлен в больницу, по факту ДТП проводится проверка.

“30 августа в 16:10 женщина 1964 года рождения, управляя автомобилем «Тойота», в районе дома № 14 по ул. Руднева совершила наезд на пешехода 1992 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщила подробности руководитель пресс-службы УМВД России по Севастополю Жанна Марголина.

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Ольга Сурикова