Севастополь оказался в десятке городов с самым довольным жизнью населением

Список традиционно возглавляют Санкт-Петербург и Москва

Город-герой Севастополь вошел в десятку российских городов, лидирующих по уровню удовлетворённости населения жизнью. В список также попала и столица Республики Крым. Данная информация значится в исследованиях Финансового университета при правительстве РФ.

Респондентам задавали вопрос: «Если говорить в целом, вы довольны или недовольны своей жизнью?» В Симферополе и Севастополе доля довольных жизнью людей составила по 81%.

В целом лидерами по числу довольных жизнью россиян стали Санкт-Петербург (85%), Мурманск (84%), Москва (83%), Петрозаводск (83%) и Калуга (82%).

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Наименьшая доля удовлетворённых жизнью горожан отмечена в Якутске (67%), Чите (68%), Владивостоке (68%), Хабаровске (68%) и Улан-Удэ (69%).

Ольга Сурикова