Происшествия

В Севастополе из задымленного подвала пожарные вынесли два газовых баллона

25-11-2021
Комментариев нет

Серьезных последствий удалось избежать

В Севастополе вечером 24 ноября произошел пожар на улице Павла Корчагина. Очевидцы сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях городского главка МЧС, что из подвала валит дым. 

«По прибытии информация подтвердилась, произошло короткое замыкание с последующим горением», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Из задымленного помещения пожарные вынесли два газовых баллона.

Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Погибших, пострадавших нет.

Напомним, в Инженерной балке на Северной стороне чуть не взорвался дом, тогда пожарные успели вынести два газовых баллона, целостность которых была нарушена.

Ольга Сурикова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.