В Севастополе из задымленного подвала пожарные вынесли два газовых баллона

Серьезных последствий удалось избежать

В Севастополе вечером 24 ноября произошел пожар на улице Павла Корчагина. Очевидцы сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях городского главка МЧС, что из подвала валит дым.

«По прибытии информация подтвердилась, произошло короткое замыкание с последующим горением», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.