В Севастополе из задымленного подвала пожарные вынесли два газовых баллона

Серьезных последствий удалось избежать
В Севастополе вечером 24 ноября произошел пожар на улице Павла Корчагина. Очевидцы сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях городского главка МЧС, что из подвала валит дым.
«По прибытии информация подтвердилась, произошло короткое замыкание с последующим горением», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Из задымленного помещения пожарные вынесли два газовых баллона.
Площадь пожара составила 25 квадратных метров.
Погибших, пострадавших нет.
Напомним, в Инженерной балке на Северной стороне чуть не взорвался дом, тогда пожарные успели вынести два газовых баллона, целостность которых была нарушена.
Ольга Сурикова