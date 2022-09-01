В Заксобрании Севастополя поздравили горожан с Днем знаний

Дорогие ребята, учителя, родители!

Поздравляю вас с Днем знаний!

Сегодня для всех вас очень важный день: для первоклассников — первый шаг на пути к взрослой жизни, для старшеклассников – последний рубеж перед вступлением в нее.

Впереди у каждого месяцы серьезной работы, но вместе с тем – время успехов и бесценных воспоминаний, которые остаются на всю жизнь.

Очень важно понять и принять именно сейчас, что школа учит ответственности, дисциплине, трудолюбию – всему тому, что так пригодится во взрослой жизни.

И от учителей зависит, какое зерно они посеют в головах учеников. Ведь важно не только научить предметам согласно школьной программе, но и со школьной скамьи прививать ребятам любовь к своему краю, к Родине. Это задача перед преподавателями и родителями – вырастить настоящих патриотов.

С учетом того, что Министерство образования запретило школьникам пользоваться мобильными телефонами на учебе постигать науки станет еще проще и интереснее!

Желаю вам вырасти достойными и успешными людьми, истинными патриотами нашей Родины!

Вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев

Фото: Анастасия Ильина