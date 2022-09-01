Севастопольцы в сентябре получат уведомления о налоге на имущество

Жители Севастополя до 1 декабря должны будут уплатить новый для них налог – налог на имущество. Налоговые уведомления горожане получат уже в середине сентября.

Об этом сообщила пресс-служба налоговой Севастополя. Налогами будут облагаться комнаты, квартиры, жилые дома, гаражи, машино-места, единые недвижимые комплексы, иные здания, строения, сооружения и помещения.

По информации налоговиков, общая сумма начислений по трем имущественным налогам для юридических и физических лиц в 2022 году составляет более 1 миллиарда рублей, при этом начисления по имущественным налогам для физических лиц составили 365 миллионов.

Напомним, о введении налога стало известно еще в 2020 году.

Принятие этого закона, по словам разработчиков, позволит увеличить доходную часть бюджета города Севастополя за счет поступлений данного налога.

Тогда глава Закса Владимир Немцев рассказал, что налог на имущество физлиц действует на территории Российской Федерации с 1992 года. До 2015 года налог исчислялся от инвентаризационной стоимости, затем субъекты перешли на исчисление налога от кадастровой стоимости.