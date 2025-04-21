В Севастополе мужчина на электровелосипеде погиб в ДТП

Трагическое ДТП произошло сегодня в Севастополе на спуске Котовского. Около 12:18 в районе дома №14А по улице Олега Кошевого мужчина на электровелосипеде Kugoo врезался в стену, не справившись с управлением. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

По предварительным данным, велосипедист на закруглении дороги допустил наезд на бордюрный камень и металлическое пешеходное ограждение, после чего произошло опрокидывание. В результате аварии мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.

Сотрудники следственно-оперативной группы УМВД и Госавтоинспекции проводят проверку, чтобы установить обстоятельства ДТП и личность погибшего. Полиция Севастополя призывает участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и быть внимательными на сложных участках дорог.

Дмитрий Островский

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