В Севастополе за пьяную езду конфисковали автомобиль

Севастопольца суд лишил прав и автомобиля за неоднократную езду в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

В первый раз любителя выпить за рулем, 44-летнего севастопольца, поймали в июле этого года, за что приговорили к административному наказанию. Тем не менее, уже через две недели он повторил подвиг, но от освидетельствования отказался.

Уже за эту провинность мужчина получил уголовную статью, а также 160 часов исправительных работ, но лишился прав на два года и своего «Рено-Сандеро».

Напомним, крымского священника оштрафовали в Севастополе за пьяную езду.